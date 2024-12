The Brokenwood Mysteries S04E01: heerlijk onverwachte wendingen

Rustig is het in The Brokenwood Mysteries altijd maar voor even. Het begin van het vierde deel staat in het teken van de verjaardag van rechercheur Mike Shepherd (Neill Rea). Zijn collega’s Kristin (Fern Sutherland) en Gina (Cristina Ionda) hebben hem uitgenodigd voor een partijtje in een nabijgelegen park. De sfeer is goed, het weer is aangenaam. Totdat ineens een parachutist met grote snelheid uit de lucht komt gevlogen. Hij is op slag dood en er is met zijn uitrusting gerommeld, dat kan Shepherd meteen zien. Erg van slag de hoofdpersoon hij overigens niet; dan maar geen verjaardagsfeestje.