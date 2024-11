The Brokenwood Mysteries: vierde seizoen start eind december bij BBC First

Komende zaterdag gaat het derde seizoen van The Brokenwood Mysteries van start op BBC First en ook de volgende reeks werd door de zender alvast voorzien van een premièredatum: vanaf 28 december kun je op BBC First kijken naar de afleveringen van het vierde seizoen. The Brokenwood Mysteries speelt zich af in het pittoreske stadje Brokenwood in Nieuw-Zeeland en volgt politie-inspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) en zijn collega-rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland). In eerste aflevering van seizoen vier vieren Kristin, Breen en Gina de verjaardag van Mike met een picknick, wanneer ze getuigen zijn van een dodelijk ongeluk met een skydiver. Het slachtoffer blijkt een ex-vriend van Kristin te zijn. Verderop in het seizoen krijgen Mike en zijn collega's te maken met een door een pijl vermoorde historicus, een ruzie tussen boeren die een dodelijke afloop kent en de moord op iemand die oudere mensen geld aftroggelde.