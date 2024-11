The Brokenwood Mysteries: derde seizoen start in november op BBC First

In de première van het derde seizoen stuiten rechercheurs Mike Shepherd en Kristin Sims op een vergiftigde vrouw die verwikkeld is in spinnenwebben.

BBC First gaat langer door met The Brokenwood Mysteries: op zaterdag 30 november gaat ook het derde seizoen van de misdaadserie bij de tv-zender van start. The Brokenwood Mysteries speelt zich af in het pittoreske stadje Brokenwood in Nieuw-Zeeland, waar de onconventionele politie-inspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) misdrijven onderzoekt met zijn toegewijde en meer volgens het boekje werkende collega-rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland). In het derde seizoen stuit het politieduo onder meer op een vergiftigde vrouw verwikkeld in spinnenwebben en het stoffelijk overschot van een lokale dichter die wordt gevonden in een kist met daarin tevens het lichaam van een jonge vrouw. Verder krijgen ze te maken met een tragisch incident rond de voorzitter van het jaarlijkse autoliefhebbersfestival en een mysterie met de feestdagen, waarbij de burgemeester van Brokenwood vermoord wordt aangetroffen terwijl hij verkleed is als kerstman.