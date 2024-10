The Brokenwood Mysteries S01E01: gemankeerde agenten en een gewiekste hoofdpersoon

© SPP & all3media international

Een getalenteerde rechercheur moet een complexe moordzaak oplossen in een idyllisch dorpje in luchtige Nieuw-Zeelandse misdaadreeks.

Rechercheur Mike Shepherd (Neill Rea) komt uit de grote stad, maar komt in de pilotaflevering van The Brokenwood Mysteries terecht in het pittoreske (en gefictionaliseerde) Brokenwood; zo’n plek waar iedereen elkaar kent. Shepherd is aangesteld om een moordzaak te leiden, aangezien de normale chef Gary (Mark Clare) met zijn werk is gestopt. Shepherd moet onder meer leiding geven aan de jonge collega-rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland), maar de werkrelatie tussen de twee botert niet helemaal. Kristin heeft het idee dat Shepherd haar om de tuin leidt: ze doet allemaal onderzoek dat al eerder is gedaan.

Dat is evenwel de bedoeling: Shepherd komt er al snel achter dat Gary, die kort aan de zaak werkte, een nogal gemankeerde politieagent was. Shepherd had een frisse blik nodig op de zaak en kon Kristin dit nieuws niet melden, want dan had ze met een bevooroordeelde blik naar het bewijsmateriaal gekeken.

Deze hele affaire begint met een boer die wordt gevonden bij een rivier. Het lijkt alsof hij zelfmoord heeft gepleegd, maar Shepherd vermoedt al snel een andere doodsoorzaak. Ook ziet hij dat er met het lijk is gesleept. Wat volgt is een keur aan politieverhoren waarbij de hoofdpersoon gaandeweg in kaart brengt wie er allemaal verdacht zijn. Het is alleen spijtig dat de oplettende kijker de dader al vrij snel, ergens halverwege, zal herkennen. Met afleveringen van anderhalf uur betekent dat simpelweg dat je dan nog enige tijd moet wachten voordat Shepherd zelf doorheeft wie hij moet arresteren.

Aan het eind van de aflevering besluit hij trouwens om zich in Brokenwood te vestigen. Daar kan hij met zijn klassieke auto uit 1971 lekker over de plattelandswegen koersen. En tegen die tijd heeft hij het ook bijgelegd met Kristin. Eind goed, al goed, is het adagium dat uitstekend past bij The Brokenwood Mysteries.