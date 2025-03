The Bondsman: trailer voor nieuwe Prime Video-serie met Kevin Bacon

In de serie van producent Jason Blum (The Purge) is Kevin Bacon (The Following) te zien als een vermoorde premiejager die door de duivel opnieuw tot leven wordt gewekt.

Kevin Bacon (The Following, City on a Hill) keert terug naar televisie in de bovennatuurlijke serie The Bondsman, die vanaf donderdag 3 april in zijn geheel te streamen is bij Amazon Prime Video. The Bondsman volgt de vermoorde premiejager Hub Halloran (Bacon), die na zijn dood weer terug tot leven wordt gewekt door de duivel. Zijn nieuwe taak: het opsporen en vangen van demonen die uit de hel wisten te ontsnappen. Bijrollen zijn er voor Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones), Damon Herriman (Justified) en Beth Grant (Donnie Darko). De serie wordt geproduceerd door Jason Blum, die eerder al met Bacon werkte aan de films You Should Have Left en They/Them. Onlangs produceerde Blum ook al de serie The Sticky met Margo Martindale voor Amazon Prime Video.