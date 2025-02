The Åre Murders (Åremorden) S01E01: sfeervolle Zweedse krimi

In Scandinavische misdaadseries belanden rechercheurs uit de grote stad steevast op het platteland. In de periferie is het bijna altijd naargeestiger dan in de metropool. Zo ook in The Åre Murders (Åremorden). Nadat de relatie van rechercheur Hanna Ahlander (Carla Sehn) uitgaat, vlucht ze van Stockholm naar het in de bergen gelegen dorpje uit de titel. Daar heeft haar zus een bungalow. Als ze daar arriveert is er een politieonderzoek in gang gezet. Een tienervrouw is vermist. Ahlander, die in Stockholm werkt op de afdeling die huiselijk geweld onderzoekt, mengt zich meteen in de zaak.