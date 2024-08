The Americans-acteur Matthew Rhys gecast in Netflix-serie met Claire Danes

Na The Americans (foto, in Nederland te zien op Disney+) en Perry Mason (HBO Max) heeft Matthew Rhys opnieuw een hoofdrol in een tv-serie te pakken. De website Deadline bericht dat hij zien zal zijn naast Claire Danes in de aanstaande Netflix-serie The Beast in Me. De thriller volgt een teruggetrokken schrijver (Danes) die rouwt om de dood van haar zoon en inmiddels geen letter meer op papier krijgt gezet. Ze vindt echter nieuwe inspiratie voor een boek wanneer het huis van de buren wordt gekocht door een rijke makelaar (Rhys) die ooit de hoofdverdachte was toen zijn echtgenote verdween, waarna er een gevaarlijk kat-en-muisspel ontstaat tussen de twee. De serie werd bedacht door Gabe Rotter (The X-Files) en Howard Gordon (die eerder met Danes werkte aan Homeland) produceert. Rhys won eerder een Emmy voor zijn rol in The Americans. Binnenkort is hij tevens te zien als de legendarische komiek George Carlin in de film Saturday Night.