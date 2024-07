The Alienist: historische detectiveserie verdwijnt in augustus van Netflix

Het historische drama The Alienist wordt binnenkort uit het aanbod van Netflix verwijderd: de serie, die bestaat uit twee seizoenen, is op vrijdag 9 augustus voor het laatst te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. The Alienist speelt zich af in de negentiende eeuw. Het eerste seizoen volgt de excentrieke psycholoog Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), die samen met illustrator voor de krant John Moore (Luke Evans) en secretaresse Sara Howard (Dakota Fanning) de moord op een 13-jarige prostituee onderzoekt. De regie van de reeks was in handen van onder meer de Belgische filmmaker Jakob Verbruggen. In het tweede seizoen (subtitel: The Angel of Darkness) helpt Howard, die inmiddels werkt als privédetective, Kreizler met de zoektocht naar een verdwenen baby, waarbij ze tevens herenigen met Moore. The Alienist is een televisie-adaptatie van de boeken van Caleb Carr.