Strike: The Ink Black Heart: eerste blik op seizoen 6 van BBC-serie Strike

Tom Burke (Furiosa: A Max Mad Saga) keert deze maand terug naar televisie als privédetective Cormoran Strike in het zesde seizoen (subtitel: The Ink Black Heart) van de misdaadserie Strike. Holliday Grainger (The Capture) is opnieuw van de partij als zijn collega Robin Ellacott. Aan de start van het zesde seizoen wordt Robin benaderd door de verward ogende Edie Ledwell. De cartoonist vertelt achtervolgd te worden een mysterieus online figuur genaamd Anomie. Enkele weken later wordt het lijk van Ledwell aangetroffen op de locatie waar zijn cartoon The Ink Black Heart zich afspeelt en is het aan Cormoran en Robin om het mysterie rond zijn dood te ontrafelen. Strike is gebaseerd op de boeken die J.K. Rowling (Harry Potter) schreef onder het pseudoniem Robert Galbraith. De tv-bewerking is wederom in handen van Tom Edge (Vigil, You Don’t Know Me). De reeks bestaat uit vier afleveringen met elk een speelduur van ongeveer zestig minuten.