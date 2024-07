State of the Union: tweede seizoen in augustus te zien bij Canvas

Het tweede seizoen van de Britse komedieserie State of the Union is vanaf vrijdag 2 augustus te zien op Canvas: de tiendelige reeks (elke aflevering duurt tien minuten) wordt in twee delen op televisie uitgezonden. Na Rosamund Pike en Chris O'Dowd in het eerdere seizoen, worden de hoofdrollen nu vertolkt door Patricia Clarkson (Sharp Objects) en Brendan Gleeson (Mr. Mercedes). Het verhaal draait om de vrijgevochten Ellen (Clarkson) die met haar traditionele echtgenoot Scott (Gleeson) in huwelijkstherapie zit. Voor aanvang van elke sessie drinken ze koffie in een hipsterbar in Connecticut, waar ze praten en kibbelen over talloze onderwerpen - van quakers tot pronouns - en de toekomst van hun relatie onder de loep nemen. De tweede reeks is opnieuw afkomstig van schrijver Nick Hornby (About a Boy, Brooklyn) en regisseur Stephen Frears (Quiz , A Very English Scandal). Frears verfilmde eerder ook het door Horny geschreven High Fidelity.