Sophie Cross: tweede seizoen van Franse misdaadserie uitgesteld door de NPO

In plaats van het tweede seizoen van de Franse misdaadserie Sophie Cross, zal nu het derde seizoen van de Noorse misdaadserie Wisting op televisie in première gaan.

De tv-première van het tweede seizoen van de Franse misdaadserie Sophie Cross is uitgesteld. De nieuwe reeks zou vanaf zaterdag 21 september wekelijks te zien zijn op NPO 3 en NPO Start, maar wordt vervangen door het derde seizoen van het Noorse misdaaddrama Wisting. Wanneer het tweede seizoen alsnog bij de NPO van start zal gaan is op dit moment nog niet bekend. Actrice Alexia Barlier geeft in Sophie Cross gestalte aan het titelpersonage: een vrouw die haar baan als advocaat opgaf om, net als haar man Thomas (Thomas Jouannet), aan de slag te gaan bij de politie. Het echtpaar wordt geplaagd door de verdwijning van hun zoon Arthur, die enkele jaren eerder spoorloos verdween. Ze houden nog altijd de hoop om hem weer levend terug te vinden, terwijl ze parallel aan hun zoektocht ook andere misdrijven moeten zien op te lossen. Het eerste seizoen van Sophie Cross, dat bestaat uit zes afleveringen, is nu terug te kijken op NPO Plus.