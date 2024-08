So Help Me Todd: tweede seizoen start in september op Net5

Het tweede seizoen van So Help Me Todd is vanaf zaterdag 14 september te zien op Net5. Het komische rechtbankdrama volgt de getalenteerde maar directieloze ex-privédetective Todd (Skylar Astin), die nadat hij aan lager wal is geraakt een helpende hand krijgt aangereikt door zijn strikte moeder Margaret (Marcia Gay Harden). Hoewel Todd het niet altijd even nauw neemt met de wet, mag hij als interne onderzoeker komen werken voor haar advocatenkantoor. In de eerste aflevering van het tweede seizoen onderzoekt het moeder-zoon-duo een moord tijdens een lokale nieuwsuitzending in de ochtend, terwijl Todd eraan denkt om weer voor zichzelf te beginnen. De nieuwe reeks bevat gastrollen van onder meer Heather Morris (Glee), Sandra Bernhard (Roseanne) en Jennifer Lewis (Black-ish). Het tweede seizoen bestaat uit tien nieuwe afleveringen.