Simone Biles Rising S01E03: opnieuw interessante blik achter de schermen

Documentairemaker Katie Walsh probeert het turntalent opnieuw te doorgronden, tijdens en in de opmaat naar de Olympische Spelen van Parijs.

Je zou bijna vergeten dat turnster Simone Biles, die op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs drie gouden en een zilveren medaille won, ook maar een mens is. Daar herinnert documentairemaker Katie Walsh de kijker nog eens even aan, in het tweede deel van Simone Biles Rising. De eerste van de twee nieuwe afleveringen begint in de Franse hoofdstad, waar Biles met haar gezelschap is neergestreken in een patisserie. Even later struint ze, in het kielzog van Emily (uit Paris), door een tassenwinkel. Maar Biles is niet in Frankrijk voor dit soort frivoliteiten; ze heeft een missie.

Die gedachte illustreert Walsh door te tonen welke beroemdheden allemaal in het vliegtuig zijn gestapt om hun heldin te bewonderen: Tom Cruise, Ariana Grande, Snoop Dogg en Lady Gaga. Dat is ook het fascinerende aan grote sporttoernooien, als atleten voor even de grootste sterren op aarde zijn. Maar Walsh laat daarvan ook de keerzijde zien: Biles moet presteren en voorkomen geblesseerd te raken. Verderop in de aflevering schakelt Walsh terug naar afgelopen voorjaar, als blijkt dit alles nog een flinke beproeving is. Hoewel het mentaal, in tegenstelling tot in Tokio in 2020, waar de eerste afleveringen al naar refereerden, dit keer wel een stuk beter gaat met de turnster.

Vooral interessant aan Simone Biles Rising is die blik achter de schermen die Walsh de kijker gunt, inclusief het gekibbel tussen Biles en haar echtgenoot, American Football-ster Jonathan Owens, in de opmaat naar een belangrijke turnwedstrijd. Hoewel Walsh ervoor moet waken dat ze niet te veel de richting van reality-tv opgaat. In de huidige vorm laat Simone Biles Rising zich al niet per se omschrijven als een onvervalst documentaireportret. Dat ligt vooral aan de aaneenschakeling van superlatieven die de serie ook is – die regen aan complimenten gaat al snel vervelen.