Emily in Paris S04E06: slappe excuusjes tijdens de kerst

© Stephanie Branchu / Netflix

Emily wil op familiebezoek naar Chicago en Gabriel brengt de kerst door bij Camille in intrigerende maar ook ietwat vermoeiende openingsaflevering.

Het lukt Emily (Lily Collins) maar niet om succes te vinden in de liefde. Op zich geen verrassing: dat is de crux van Emily in Paris. In het tweede deel van het vierde seizoen probeert Emily het opnieuw met Gabriel (Lucas Bravo). Maar het is kerst en Gabriel brengt de feestdagen door bij de familie van Camille (Camille Razat) in de bergen, en Emily gaat naar haar familie in Chicago. Waarom? Gabriel denkt dat Camille zwanger van hem is en wil haar een plezier doen. En een reis naar Chicago zou betekenen dat hij zijn restaurant langere tijd in de steek moet laten. Allemaal slappe excuusjes natuurlijk.

Bovendien hoopt Camille tijdens de vakantie weer dichter bij Gabriel te komen. Die kans lijkt klein: ze veinst immers dat ze zwanger is - als Gabriel daarachter komt... Niettemin gaat Emily’s vlucht naar Chicago, ondanks de door Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) geschonken upgrade (een opzichtige reclame voor een Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij), niet door. Natuurlijk: Parijs is soms als een hel voor de hoofdpersoon; een duistere ruimte die ze maar niet kan ontvluchten. Gelukkig is Camille’s vader genereus en nodigt hij Emily ook uit in hun bergenstulpje. Dat leidt tot ergernis en jaloerse blikken, en tot een Emily die erachter komt dat Gabriel haar in zekere zin slechts als een maîtresse beschouwt.

© Stephanie Branchu / Netflix

Allemaal sappig en smeuïg, maar ook een tikkeltje vervelend. Dat getouwtrek tussen al die personages begint zo langzamerhand wat vermoeiend te worden. In het vijfde seizoen zou Emily misschien maar gewoon een vaste relatie moeten hebben, zodat de focus kan worden verlegd naar andere spannende aangelegenheden. Hoewel Emily in Paris ook telkens weer bewijst dat de liefde, of de eerste verliefdheid, misschien wel het spannendste is dat je in het leven zult treffen.