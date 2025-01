Silent Witness S28E01-02: imponerend, macaber en spannend BBC , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De dubbelaflevering die fungeert als het startschot voor het nieuwe seizoen laat zich omschrijven als beklemmende horror over demente ouderen die dood worden aangetroffen in een bos.

Forensisch patholoog Nikki Alexander (Emilia Fox uit Signora Volpe) werkt met toewijding aan moordzaken. Zorgvuldig en respectvol onderzoekt ze stoffelijke overschotten op aanwijzingen. Voor de buitenstaander ogen dat soort taferelen, waarin het oog voor detail van de makers van Silent Witness opvalt, misschien macaber. Maar aan het begin van het 28ste seizoen blijkt eens te meer dat juist de verhalen achter de lijken soms niet hadden misstaan in een horrorfilm. Zo filmt televisieregisseur Tracey Rooney de eerste twee afleveringen ook: als mistige gothic drama’s, over mensen die overleden in de bossen worden teruggevonden.

De dubbelaflevering draait om oudere mensen die aan dementie (vandaar die nevel) lijden. De eerste aflevering begint met een vrouw die met haar ogenschijnlijke kleinzoon besluit tot een wandeling in een bos. Enige tijd later wordt haar lichaam aangetroffen in een grot. Haar vingertoppen zijn op vakkundige wijze behandeld, zodat er geen vingerafdrukken kunnen worden afgenomen. Dus moet Alexander samen met analist Jack Hodgson (David Caves) andere toegangswegen tot de waarheid zoeken. De wijze waarop haar bevindingen langzamerhand tot het beeld van een dader leiden is zonder meer imposant.

Silent Witness leunt op de forensische wetenschap en de serie voelt qua waarachtigheid bij vlagen als een documentaire. Leuk aan dit nieuwe seizoen is daarnaast dat Alexander en Hodgson een nieuwe baas hebben (Maggie Steed speelt Harriet Maven) en een nieuwe collega (Francesca Mills is analist Kit Brooks). De twee acteurs zijn uitstekend gecast. Brooks geeft het Lyell Centre in Londen, waar de serie zich afspeelt, nieuw elan met haar scherpzinnige observaties; Maven frustreert met name Hodgson met haar onorthodoxe werkwijze (pianospel in haar kantoor) maar weet haar nieuwe collega’s desalniettemin te inspireren.

Het resultaat is een misdaaddrama dat op meerdere vlakken imponeert, met spannende verhaallijnen, zwarte humor en diepgang.