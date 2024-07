Signora Volpe: eerste beelden van Emilia Fox in tweede seizoen

Emilia Fox keert dit jaar terug als Sylvia Fox in het tweede seizoen van Signora Volpe. De actrice uit Silent Witness is in de detectiveserie te zien als een oud-spion die is neergestreken in Italië, waar ze herenigt met haar zus (Tara Fitzgerald) en valt voor een politiebaas (Giovanni Cirfiera). Hoewel ze in Italië van haar rust wil genieten, wordt ze toch weer meegezogen in verschillende mysteries: in het tweede seizoen onderzoekt ze een moord, gaat ze undercover voor MI6 en wordt ze uitgedaagd door een oude vijand uit haar verleden. Signora Volpe werd ontwikkeld door Rachel Cuperman en Sally Griffiths, die eerder schreven voor Midsomer Murders. Het nieuwe seizoen bestaat weer uit drie lange afleveringen. De reeks gaat later deze maand in première op zowel de Britse als de Amerikaanse televisie. Wanneer het seizoen in Nederland, waar het eerste seizoen werd uitgezonden op BBC First, te zien zal zijn is nog niet bekend.