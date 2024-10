Sherwood: tweede seizoen gaat in november van start op BBC First

Het tweede seizoen van de Britse misdaadserie Sherwood is vanaf zondag 10 november wekelijks te zien op BBC First. In het aanstaande seizoen raken twee nieuwe families verwikkeld in de wereld van de familie Sparrow. Ze komen terecht in een complex web van lokale bendes, oude rivaliteiten, wraak en verraad. Ondertussen vecht de pas aangestelde sheriff tegen een voorgestelde nieuwe kolenmijn in de regio. Deze nieuwe mijn belooft veel banen en welvaart, maar roept daarnaast ook ongewenste herinneringen op aan de erfenis die de gemeenschap al heel lang in zijn greep houdt. Rollen zijn er voor David Morrissey (The Walking Dead), Lorraine Ashbourne (Bridgerton), Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Monica Dolan (Black Mirror) en David Harewood (Homeland). Sherwood is afkomstig van toneelschrijver James Graham, die zelf opgroeide in Nottingham. Het tweede seizoen bestaat uit zes afleveringen. Het derde seizoen is momenteel in de maak.