Second to None S01E01: zouteloos portret van wielerploeg

De makers van deze duffe reeks over de vrouwelijke wielrenploeg Lidl-Trek hebben tragisch genoeg vooral veel bewondering voor hun onderwerp.

Het komt er een beetje krampachtig uit, als de vrouwen uit het Lidl-Trek wielerteam spreken over ‘de Tour de France Femmes’. Je hoeft niet ingevoerd te zijn in de wielerwereld om te begrijpen dat ze het simpelweg hebben over dé Tour. Ergens begrijp je het ook: als je ‘Lidl-Trek’ googelt, krijg je een Wikipedia-link naar het mannenteam. Het vrouwenteam is in geen velden of wegen te bekennen. An sich curieus, want Amanda Spratt, die meermaals te zien was op de Olympische Spelen, is een van de sporters die uitkomt voor het team, evenals (bekende) Nederlanders Lucinda Brand en Ellen van Dijk.

Kortom: redenen genoeg om een documentaireportret te maken van deze vrouwen. Ware het niet dat makers, Renée Mao en Sonia Dauger, al snel vervallen in clichés: het gebruik van slow-motion in fietsscènes die moeten imponeren; de wielrensters die platitudes bezigen; verwoede pogingen om te benadrukken hoe hardvochtig de voorbereidingen zijn voor een toernooi. Het is een trend onder zelfbenoemde documentairemakers om slechts te registeren, te verwonderen, in plaats van kritisch naar een onderwerp te kijken. Zie ook het recente Sprint: The World’s Fastest Humans, waarin de makers vooral laten doorschemeren hoe cool ze de mannen en vrouwen die ze filmen wel niet vinden.

Het is evident dat een reeks als Second to None is gemaakt om de kijker warm te krijgen voor het vrouwenwielrennen. Maar dan zou het juist pikant zijn geweest om uitsluitend te focussen op de atleten zelf, of misschien wel op hun plek in de sportwereld. De vrouwen op een voetstuk plaatsen, dat kan menig documentairemaker wel, daar heb je weinig uithoudingsvermogen voor nodig.