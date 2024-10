Say Nothing: thrillerserie over The Troubles komt in november naar Disney+

Vanaf donderdag 14 november kun je op Disney+ kijken naar het nieuwe historische drama Say Nothing. Het verhaal van de thriller speelt zich af ten tijde van The Troubles in Noord-Ierland en bestrijkt meerdere decennia. De negendelige reeks opent met de schokkende verdwijning van de alleenstaande moeder Jean McConville, die in 1972 werd ontvoerd en nooit meer levend werd teruggezien. We zien de gevolgen van haar verdwijning door de ogen van onder meer de zussen Dolours (Lola Petticrew uit Bloodlands) en Marian (Hazel Doupe uit Smother), militair strateeg Brendan Hughes (Anthony Boyle uit Masters of the Air) en de naar vrede strevende Gerry Adams (Josh Finan uit The Responder). De miniserie is een tv-bewerking van het boek Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland van Patrick Radden Keefe. Michael Lennox, die met Derry Girls ook al eens de Noord-Ierse historie verbeeldde, was één van de regisseurs.