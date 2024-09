Rutte S01E01-02: weinig kritisch en vol schouderklopjes

© ANP

Tweedelig portret van de oud-premier laat zich vooral omschrijven als een frivole reclamespot voor de politicus.

De camera volgt Mark Rutte tijdens zijn laatste negentig dagen als premier, in het tweedelige Rutte, geregisseerd door journalist Leonard Ornstein. Ornstein kreeg, en dat is ongetwijfeld bijzonder, toestemming om de doorgewinterde politicus achter de schermen te volgen. Zo zien we de opmaat naar een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. Ook filmt Ornstein de oud-premier in huiselijkere settingen, waar Rutte vertelt over zijn jeugd en over zijn privéleven. Zoals gewoonlijk doet de politicus dat zeer gedecideerd; over elke zin is nagedacht en het achterste van zijn tong geeft hij nauwelijks prijs.

Tussen de scènes met Rutte in toont Ornstein interviews die hij had met vrienden van Rutte en met mensen met wie hij heeft samengewerkt. Zo passeert Jort Kelder meermaals de revue en deelt ook PvdA’er Lodewijk Asscher zijn mening over de hoofdpersoon. Je zou die tableaus kunnen omschrijven als een aaneenschakeling van schouderklopjes. Het beeld ontstaat van een harde werker met een hart voor de zaak. Dat is niets nieuws onder de zon. Dat is ook enigszins het probleem met Rutte; de man achter de politicus manifesteert zich nauwelijks.

Het tweeluik is in zekere zin een reclamespot voor Rutte, ook dankzij de overduidelijk luchtige toon. Ergens halverwege is er nog wel tijd voor een iets kritischere benadering als Ornstein Rutte aan de tand voelt over de toeslagenaffaire. Maar tot een schuldbekentenis komt het logischerwijs niet. Wel ontstaat gaandeweg het gevoel dat de maker veel ontzag heeft voor zijn onderwerp. En ontzag is niet altijd een goed recept voor een sterke documentaire.