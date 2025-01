Running Point: trailer voor Netflix-serie met Kate Hudson

Kate Hudson (Almost Famous) speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-serie Running Point, die op donderdag 27 februari bij de vod-dienst in première gaat. Ze geeft in de komedie gestalte aan Isla Gordon, die plots de leiding krijgt over het (fictieve) basketbalteam The Los Angeles Waves, nadat haar broer betrokken raakt bij een schandaal en noodgedwongen moet aftreden. En dus moet ze aan iedereen in de sportwereld bewijzen dat zij de juiste persoon op de juiste plek is. Bijrollen zijn er voor onder meer Brenda Song (Dollface), Drew Tarver (The Other Two), Scott MacArthur (The Mick) en Max Greenfield (New Girl). De serie werd bedacht door Mindy Kaling (Never Have I Ever), Ike Barinholtz (Mad TV) en David Stassen (History of the World Part II). Het drietal was eerder ook verantwoordelijk voor The Mindy Project.