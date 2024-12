Respira (Breathless): tweede seizoen in de maak bij Netflix

Het drama met onder meer Najwa Nimri uit Vis a Vis en La Casa de Papel volgt een team van medische professionals die werkzaam zijn in een ziekenhuis in Valencia.

Het Spaanse ziekenhuisdrama Respira (of: Breathless) krijgt een tweede seizoen op Netflix. De opnamen zijn enkele weken geleden begonnen in Tres Cantos, waar de set van het ziekenhuis zich bevindt, en worden binnenkort afgerond in Valencia. In het tweede seizoen vecht Patricia (Najwa Nimri uit Vis a Vis en La Casa de Papel) tegen haar ziekte, terwijl haar band met Néstor (Borja Luna) dieper wordt. Jesica (Blanca Suárez uit Las Chicas del Cable) probeert haar zelfvertrouwen weer terug te vinden, maar kan niet kiezen tussen Lluís en Biel (Manu Ríos uit Elite). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón uit Velvet Colección) heeft nog steeds te maken met de verslaving van haar zoon, terwijl Quique (Xóan Fórneas) in haar een onverwachte bondgenoot vindt wanneer het nieuwe management hem leidt tot het maken van een controversiële beslissing. Voor het tweede seizoen werd Rachel Lascar (Berlin) aan de cast toegevoegd als een bejubelde oncoloog. De serie is onder meer afkomstig van scenarist Carlos Montero (Feria).