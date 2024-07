Elite S08E01: nieuwe en oude gezichten verenigd

In het slotstuk van de openingsaflevering van het laatste seizoen van Elite is een montage van huilende mannen te zien. De misère grijpt hard om zich heen. Maar erg veel valt er met het oog op het aflopen van deze coming-of-age-reeks niet te betreuren. Wel moet benadrukt worden dat het knap is dat een Spaanse serie het acht (!) seizoenen uithield bij Netflix, in de wetenschap dat de streamingdienst geenszins fan is van langlopende televisiedrama’s. Niettemin had Elite de afgelopen jaren stevig te lijden onder de influx van nieuwe gezichten. Kijkers verlangden terug naar acteurs van het eerste uur.