Red Eye: Britse thrillerserie met Richard Armitage verschijnt bij HBO Max

De Britse thrillerserie Red Eye (2024) is vanaf donderdag 5 september in zijn geheel te zien op HBO Max. De hoofdrol in de zesdelige tv-reeks is voor Richard Armitage, inmiddels vooral bekend van Harlan Coben-verfilmingen als The Stranger, Stay Close en Fool Me Once. Armitage geeft gestalte aan dr. Matthew Nolan, die vanuit Londen naar Peking wordt gevlogen omdat hij daar van moord wordt beschuldigd. Tijdens de vlucht overlijdt een van zijn medepassagiers na het eten van een maaltijd die eigenlijk voor Nolan bedoeld was, waarna al snel duidelijk wordt dat iemand aan boord hem dood wil hebben. Niet veel later duiken er nog meer lijken op en stuiten Nolan en zijn begeleidende agent Hana Li (Jing Lusi) op een dodelijk complot. Ook Lesley Sharp (Scott & Bailey) heeft een rol in de serie die eerder dit jaar op ITV debuteerde. Bedenker Peter A Dowling werkte eerder ook als scenarist aan de vliegtuigthriller Flightplan met Jodie Foster.