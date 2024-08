Rebus: Schotse misdaadserie gaat in september van start bij BBC First

De Schotse detectiveserie Rebus is vanaf zondag 1 september te zien op BBC First. Richard Rankin (Outlander) geeft in het drama gestalte aan de in Edinburgh werkzame rechercheur uit de boeken van Ian Rankin. Aan de start van de serie wordt John Rebus (Rankin) achtervolgd door een incident van een jaar geleden, waarbij hij bijna de beruchte gangster Ger Cafferty (Stuart Bowman) doodde. Hij botst met een baan die steeds meer door zakelijke technocraten wordt gedomineerd, zit vast in een giftige affaire die hij moet beëindigen, en ziet hoe de rijke nieuwe man van zijn ex-vrouw zijn rol als vader in het leven van zijn dochter overneemt. Lucie Shorthouse (We Are Lady Parts) speelt Rebus' partner Siobhan Clarke en Brian Ferguson (The Ipcress File) is te zien als zijn broer Michael. De zesdelige reeks werd geschreven door Gregory Burke, bekend van de oorlogsfilm '71 (2014).