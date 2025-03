Protection S01: de oplettende kijker wordt beloond

© Thomas Wood / BritBox

Een rechercheur (een fijne rol van Siobhan Finneran) die bij een getuigenbeschermingsprogramma werkt stuit na een bloedbad op een complot, in gelaagde Britse thrillerreeks.

Rechercheur Liz Nyles (Siobhan Finneran uit Happy Valley) werkt bij een nationale politieafdeling die zich bezighoudt met het getuigenbeschermingsprogramma. Zo heeft ze een gezin onder haar hoede genomen waarvan de moeder op het punt staat om te getuigen tegen een maffioso. Uitgerekend op de dag dat het proces is gepland, omsingelen gewapende mannen het huis waar het gezin is neergestreken. Ze vermoorden de ouders, maar hun enige kind weet buiten schot te blijven.

Nyles realiseert zich meteen twee dingen: iemand heeft de geheime locatie van het gezin prijsgegeven. En: dat kind is nu ook een belangrijke getuige. Uiteraard mondt zo’n tragedie in dit soort misdaaddrama’s ook al snel uit in patstellingen. Rechercheur Hannah Wheatley (Katherine Kelly) moet de dubbele moord onderzoeken, maar Nyles wil (en kan) haar niet alles vertellen. Ze weet niet wie er heeft gelekt. Dat Wheatley haar collega meteen neerzet als niet meewerkend, zegt eigenlijk meer over haar.

Scenarist Kris Mrska zet Wheatley neer als een bad guy. Het is alleen nog gissen hoe slecht ze is en hoe complex het complot is dat de kijker in Protection krijgt voorgeschoteld. Opvallend genoeg neemt de zesdelige reeks ook tegen het einde nog een paar onverwachte wendingen.

Fijn aan de serie is dat Mrska de oplettende kijker beloont. Zo zit er in de eerste aflevering een sleutelscène waarin je, als kijker-speurder, al één en ander kan opmerken. Mrska’s dialoog zit vol met eigenaardige details. Dingen die je dus niet voor lief moet nemen. Fascinerend is daarnaast dat Nyles, ondanks haar overduidelijke manco’s, wel haar hart op de juiste plek heeft. Maar tijdens de bovengenoemde schietpartij was ook haar minnaar (en collega) Paul Brandice (Barry Ward) aanwezig: wat heeft dat dan precies te betekenen? De verhaalwereld van Protection is niet uitsluitend zwart-wit.