Podcast van de week: Bureau Warmoesstraat Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© AVROTROS

Nostalgie en duisternis gaan hand in hand, in een verzameling verhalen over het beroemdste politiebureau van Nederland.

Ongeveer halverwege Bureau Warmoesstraat, de reeks van podcastduo Lammert de Bruin en Babs Assink (bekend van o.a. De butlermoord en Mathilde’s mysterie), slaat de sfeer om. De serie is in eerste instantie een tamelijk vrolijke duik in het beroemde Amsterdamse politiebureau in de rosse buurt. De verhalen van oud-agenten en voormalig sekswerkers uit de buurt hebben een ruw randje, maar worden vaak met een lach verteld.

Die lach verdwijnt wanneer De Bruin en Assink zich halverwege de reeks beginnen te richten op de schaduwzijde. We horen verhalen over inmenging van de Chinese maffia, die voor corruptie binnen het Amsterdamse politiebureau zorgde. Ook tragisch is het verhaal van Jaap Honingh, de agent die in 1982 na een melding van winkeldiefstal werd doodgeschoten.