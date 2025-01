Pandore S02E01: een nieuw, zorgwekkend intrige

© RTBF

Terwijl zaken uit het vorige seizoen broeien op de achtergrond, stuit oud-onderzoeksrechter Claire Delval (een mooie rol van Anne Coesens) op een angstwekkend complot.

Het eerste seizoen van de Waalse thrillerreeks Pandore werd ten aanzien van de keur aan (politieke) intriges veel vergeleken met het Deense Borgen. Ook in het tweede deel gaat die vergelijking goed op. Claire Delval (Anne Coesens), die eerder werkzaam was als onderzoeksrechter, is als advocaat begonnen. Haar grote doel is nog steeds het ten val brengen van minister Mark Van Dyck (Yoann Blanc), die in het eerste deel zijn betrokkenheid als getuige bij een verkrachting verzweeg. Ironisch genoeg legt Van Dyck zich nu toe op het belang van vrouwenrechten. Dat speelt een belangrijke rol in de wijze waarop hij zich qua voorgenomen beleid naar de buitenwereld toont.

Die draai is kenmerkend voor Pandore, dat zich afspeelt in een complexe verhaalwereld vol kwezels en gekonkel. En ook Delval is allesbehalve een perfect mens. Tegen het einde van de eerste aflevering wordt ze tegen wil en dank de advocaat van een klokkenluider (Jimony Ekila speelt Alix) die heeft ontdekt dat een telecombedrijf allerlei data, gefilmd met telefooncamera’s van hun cliënten, opslaat. Zo beschikt Alix over nogal wat compromitterende informatie, tot aan de minister-president aan toe. Nadat Alix wordt gearresteerd vraagt hij Delval om hem bij te staan.

© RTBF

Ze wil niet. Kan hij niet beter een advocaat zoeken die is gespecialiseerd in computertechnologie? ‘Maar u begrijpt het niet’, zegt Alix verbeten. ‘Dit gaat om een ethische kwestie.’ Dan begint er in de ogen van Delval ineens licht te branden. Alsof haar geweten haar tot de orde roept. Fascinerend aan het spel van Coesens is dat haar personage, net als Van Dyck, soms moedwillig wegkijkt – Delval oogt alsof ze wél meer weet. Maar de strafpleiter is in tegenstelling tot de minister geen kwaadwillend mens.

© RTBF

Dat is tegelijkertijd één van de sterkste punten van Pandore: dat je ellendigheid al op de achtergrond kunt zien sluimeren. Maar dat het pas een rol van betekenis gaat spelen als de personages het erkennen. Hoewel struisvogelgedrag soms logischerwijs ook wordt bestraft. De ambigue wereld uit Pandore lijkt soms angstwekkend veel op de echte wereld.