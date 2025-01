Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Wind River

© Fred Hayes / The Weinstein Company

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Nog lopende series dit weekend...

Woeste Grond (vrijdag 17/01 NPO 1) Fleur weet precies hoe ze Otto moet verleiden. Bats vindt zijn mening over de gang van zaken belangrijker dan zijn gezondheid. Lianne komt erachter dat haar ex Hugo springlevend is. Bats zakt voor de ogen van Dinant in elkaar. Finale van de reeks.

Joan (vrijdag 17/01 NPO 2) Op zoek naar de gestolen Stubbs doet de politie een inval in Boisie's winkel, maar ze vinden niets. Joan dringt er bij Boisie op aan dat het schilderij wordt vernietigd, uit angst om Kelly te verliezen. Albie komt met een riskante oplossing die grote gevolgen heeft.

Vera S13 (zaterdag 18/01 NPO 2) In de vriezer van een fish-and-chipszaak wordt een lichaam gevonden. Het is één van de eigenaars, die bekendstond als een succesvolle ondernemer en familieman. Tijdens het politieonderzoek komen er geheimen naar boven. Finale van de reeks.

Nightsleeper (zaterdag 18/01 NPO 3) Abby wordt ondervraagd over haar verleden. Saj besluit de leiding te nemen. Joe ontfermt zich over zijn zwaargewonde medepassagier en twijfelt of hij Saj wel kan vertrouwen. Fraser bedenkt een riskant plan. Laatste twee afleveringen in de reeks.

Aankomende films...

Wind River (vrijdag 17/01 NPO 3) Misdaadthriller van Taylor Sheridan (Yellowstone, Hell or High Water) over de moord op een achttienjarige vrouw in een reservaat in Wyoming. Een FBI-agent (Elizabeth Olsen) en een lokale spoorzoeker (Jeremy Renner) moeten het mysterie ontrafelen.

Wat is dan liefde (zondag 19/01 NPO 3) Romantische komedie waarin echtscheidingsadvocaat Cato (Elise Schaap) op haar werk te maken krijgt met een collega (Maarten Heijmans) die alles wat zij verafschuwt vertegenwoordigt, waarna ze haar visie op liefde nog eens moet herzien.

Startende series na het weekend...

Cheaters (dinsdag 21/01 NPO 3) Britse komedieserie waarin Josh (Joshua McGuire) en Fola (Susan Wokoma) met elkaar in bed belanden, terwijl ze beiden in een relatie zitten. Eenmaal thuis ontdekt Josh tot zijn grote schrik dat Fola zijn nieuwe buurvrouw is. Lees de recensie.

The Sommerdahl Murders S05 (donderdag 23/01 NPO Plus) Deense misdaadserie waarin een rechercheur in een kustplaatsje misdrijven onderzoekt met zijn (ex-)vrouw en zijn collega. Het vijfde seizoen gaat in februari ook van start op de lineaire televisie bij NPO 3. Lees hier meer.

Nog lopende series na het weekend...