Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Monsters

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Uglies (vrijdag 13/09 Netflix) Sciencefictionfilm met Joey King, die vooral bekend is van de Kissing Booth-films. Het drama speelt zich af in een toekomstwereld waarin ‘lelijke’ mensen na hun zestiende verjaardag door een chirurgische ingreep ‘mooi’ worden gemaakt.

Sector 36 (vrijdag 13/09 Netflix) Duistere misdaadfilm uit India, waarin er in sector 36 meer en meer kinderen verdwijnen door toedoen van een lugubere seriemoordenaar. Een corrupte agent wordt gedwongen om deze afschuwelijke zaak koste wat het kost op te lossen.

Officer Black Belt (vrijdag 13/09 Netflix) Komische misdaadfilm uit Zuid-Korea, waarin een kundige vechtsporter, die sociaal betrokken is en werkt voor een reclasseringsambtenaar die mensen met een enkelbandje in de gaten houdt, misdaden moet zien te stoppen.

Wicked Little Letters (vrijdag 13/09 Netflix) Zwartkomische dramafilm uit 2024, die zich afspeelt in de jaren twintig. De oude vrijster Edith (Olivia Colman) begint met vloekwoorden gevulde brieven te ontvangen en verdenkt de Ierse immigrante Rose (Jessie Buckley).

De Terugreis (vrijdag 13/09 Netflix) Tragikomische film waarmee één van de regisseurs van De Luizenmoeder herenigde met Leny Breederveld. Ze speelt een soms wat verwarde vrouw die met haar nukkige echtgenoot Jaap (Martin van Waardenberg) naar Spanje afreist.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (zondag 15/09 Netflix) Fantasyfilm uit 2023 gebaseerd op het gelijknamige rollenspel. Chris Pine speelt een ontsnapte gevangene die een team samenstelt om een magisch artefact te stelen. Hugh Grant is te zien als de bad guy.

The Boy in the Striped Pyjamas (zondag 15/09 Netflix) Oorlogsdrama uit 2008 met onder meer een jonge Asa Butterfield (Sex Education). Hij speelt het zoontje van een SS-officier die een onverwachte vriendschap sluit met een leeftijdsgenootje in een concentratiekamp.

Gifted (zondag 15/09 Netflix) Familiedrama uit 2017 waarin Frank (Chris Evans) zorgt voor zijn zevenjarige nichtje (Grace McKenna). Wanneer zij hoogbegaafd lijkt te zijn belandt hij in een bittere strijd om de voogdij met haar biologische grootmoeder (Lindsay Duncan).

Na het weekend...

The Purge: Anarchy (maandag 16/09 Netflix) Tweede film in de reeks over een jaarlijkse nacht waarin de overheid gedurende twaalf uur alle misdaden (inclusief moord) legaal maakt. Frank Grillo speelt een agent die vastbesloten is om de moord op zijn zoon te wreken.

The Purge: Election Year (maandag 16/09 Netflix) Deel drie in de reeks over een jaarlijkse nacht waarin de overheid gedurende twaalf uur alle misdaden (inclusief moord) legaal maakt. Een agent (Frank Grillo) moet een politicus die The Purge wil afschaffen beschermen.

For a Good Time, Call (maandag 16/09 Netflix) Komische film uit 2012 over de gedumpte Lauren (Lauren Miller Rogen, de vrouw van Seth Rogen), die noodgedwongen intrekt bij een oude rivaal (Ari Graynor). Lauren wil haar helpen bij het managen van haar sekslijn.

Grave of the Fireflies (maandag 16/09 Netflix) Japanse animatiefilm uit 1988 van één van de oprichters van Studio Ghibli. Het oorlogsdrama draait om een broer en zus die hun ouders verloren door de bombardementen en nu op elkaar zijn aangewezen om te overleven.

Culinary Class Wars (dinsdag 17/09 Netflix) Competitieve realityserie uit Zuid-Korea over een strijd in de culinaire wereld. Honderd mensen van alle rangen en standen die denken dat ze verstand hebben van koken nemen het tegen elkaar op in een ultieme krachtmeting.

Envious (woensdag 18/09 Netflix) Romantische dramaserie uit Argentinië, waarin de bijna 40-jarige Vicky plots weer vrijgezel is. Ze besluit op zoek te gaan naar een nieuwe liefde, nog niet wetende dat dit zal leiden tot een diepgaande en geestige reis van zelfontdekking.

What’s Next? The Future with Bill Gates (woensdag 18/09 Netflix) Documentaire waarin Bill Gates urgente wereldproblemen en nieuwe technologieën die mogelijk kunnen helpen bij het oplossen van die problemen onder de loep neemt. Volgende week aflevering twee.

Final Destination (donderdag 18/09 Netflix) Horrorfilm uit 2000 over een aantal scholieren die aan de dood ontsnappen nadat één van hen een visioen heeft, maar vervolgens overal door de dood achtervolgd worden. Ook de vier vervolgfilms komen vandaag naar Netflix.

Live From the Other Side with Tyler Henry (woensdag 18/09 Netflix) Realityserie waarin medium Tyler Henry lezingen geeft aan (beroemde) gasten die zoeken naar antwoorden met betrekking tot overleden dierbaren. Tevens wekelijks live te zien, zonder ondertiteling.

Soy Georgina S03 (woensdag 18/09 Netflix) Documentaire over het leven van influencer (ze heeft inmiddels meer dan 60 miljoen volgers op Instagram) en model Georgina Rodriguez, die tevens een relatie heeft met Portugees voetballer en all time topscorer Cristiano Ronaldo.

Monsters: The Lyle en Erik Menendez Story (donderdag 19/09 Netflix) True-crime-serie van de maker van Dahmer, over twee broers die in de jaren negentig veroordeeld worden voor de moord op hun ouders. Oscarwinnaar Javier Bardem speelt de vader. Bekijk de trailer.

The Queen of Villains (donderdag 19/09 Netflix) Japanse dramaserie die zich afspeelt in de jaren tachtig. Een heel lief meisje transformeert zichzelf in een gewelddadige worstelaar die gedijt in chaotische knokpartijen, waarbij ze het hele land tegen zich in het harnas jaagt.