Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story: trailer voor Dahmer-opvolger van Netflix

De makers van Dahmer komen deze maand met een nieuw true-crime-drama: vanaf woensdag 19 september kun je bij Netflix kijken naar het door Ryan Murphy geproduceerde Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. De serie gaat over de twee broers die in 1996 werden veroordeeld voor de moord op hun ouders José en Kitty Menendez. De aanklager beweerde toen dat ze achter het familiefortuin aanzaten, maar de broers houden tot op de dag van vandaag vol dat hun daden voortkwamen uit angst voor fysiek, emotioneel en seksueel misbruik. Erik en Lyle worden in de serie gespeeld door nieuwkomers Nicholas Alexander Chavez en Cooper Koch, terwijl Javier Bardem (No Country for Old Men) en Chloë Sevigny (Big Love) gestalte geven aan hun ouders. Nathan Lane speelt een journalist die namens Vanity Fair op de zaak werd gezet en Ari Graynor is te zien als de advocaat die de broers tijdens de rechtszaak bijstond.