Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Cobra Kai

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Exploding Kittens (vrijdag 12/07 Netflix) Komische animatieserie losjes gebaseerd op het bordspel, waarin God (Tom Ellis, die in Lucifer nog de duivel speelde) en Satan als katten op aarde leven. Greg Daniels en Mike Judge (King of the Hill) produceren. Bekijk de trailer.

The Champion (vrijdag 12/07 Netflix) Spaanse dramafilm over een heetgebakerde sporter die na een gevecht worden verbannen naar de bank. Een teruggetrokken academicus werpt zich op als zijn nieuwe mentor en wil hem helpen om zijn angsten onder ogen te komen.

Lobola Man (vrijdag 12/07 Netflix) Romantische komediefilm uit Zuid-Afrika, waarin Ace Ngubeni, een zeer gewiekste lobola-onderhandelaar, in opdracht van een verlegen klant zijn moeilijkste deal ooit moet sluiten. En er blijkt meer op het spel te staan dan alleen geld.

Blame the Game (vrijdag 12/07 Netflix) Komische film uit Duitsland, waarin Pia besluit om haar nieuwe vriend Jan uit te nodigen op haar vaste spelletjesavond. De plotselinge komst van haar ex-vriend zorgt echter voor talloze complicaties en verhoogt de inzet voor iedereen.

Na het weekend...

LaLiga: All Access (maandag 15/07 Netflix) Documentaireserie waarbij de makers een kijkje achter de schermen mochten nemen bij de clubs uit de Spaanse voetbalcompetitie. Er is Nederlandse inbreng van Daley Blind, die speelt bij het bovenmaats presterende Girona.

Titanic (maandag 15/07 Netflix) Historische dramafilm uit 1997 van James Cameron (The Abyss) over de rampzalige boottocht van de Titanic in 1912. Aan boord valt de arme Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) voor de welgestelde Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet).

Homicide: New York S02 (dinsdag 16/07 Netflix) Documentaireserie van tv-producent Dick Wolf (bekend van Law & Order en FBI), met terugblikken op zaken uit de (recente) geschiedenis van de politie in New York, met toelichting van agenten die eraan werkten.

Il Caso Yara (dinsdag 16/07 Netflix) Documentaireserie over de verdwijning van de tiener Yara en het daaropvolgende onderzoek dat de rust in een klein Italiaans dorpje verstoorde. Er verscheen eerder al een speelfilm over de zaak, die eveneens terug te kijken is op Netflix.

American Made (dinsdag 16/07 Netflix) Op feiten geïnspireerde misdaadfilm uit 2017 over het markante leven van Barry Seal (Tom Cruise), die als piloot steeds meer schimmige klusjes opknapte voor de CIA en uiteindelijk drugs vervoerde voor topcrimineel Pablo Escobar.

It’s Complicated (dinsdag 16/07 Netflix) Romantische komediefilm uit 2009 waarin Jane (Meryl Streep) tien jaar na haar scheiding in het geheim een affaire begint met haar ex-man (Alec Baldwin), maar zich tevens aangetrokken voelt tot haar architect (Steve Martin).

The Green Glove Gang S02 (woensdag 17/07 Netflix) Komische misdaadserie uit Polen waarin drie criminele oude vrouwen na een mislukte overval noodgedwongen onderduiken in een verzorgingstehuis, waar ze de boel opschudden en ook stuiten op een duister geheim.

Simone Biles Rising (woensdag 17/07 Netflix) Documentaire over het leven en de carrière van turnster Simone Biles, die bezig is met haar terugkeer op de Olympische Spelen. De film volgt haar privéleven en haar trainingen, terwijl ze werkt aan haar mentale gezondheid.

Cobra Kai S06 (donderdag 18/07 Netflix) Vervolg op de Karate Kid-films, waarin Daniel (Ralph Macchio) en zijn oude rivaal Johnny (William Zabka) inmiddels hun krachten hebben gebundeld. Het zesde en laatste seizoen werd in drie delen gesplitst. Bekijk de trailer.

Master of the House (donderdag 18/07 Netflix) Mysterieuze dramaserie uit Thailand, over de nasleep van de dood van een patriarch, die daarbij een diamantimperium achterlaat. Zijn familieleden – en de huishoudster met wie hij trouwde – belanden in een machtsstrijd.

Tribhuvan Mishra: CA Topper (donderdag 18/07 Netflix) Komische dramaserie uit India over een accountant die zijn baan kwijtraakt en vervolgens aan de slag gaat als sekswerker. Betekent zijn dubbelleven het einde van zijn problemen of creëert hij er zo nog meer?