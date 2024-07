Exploding Kittens S01E01: God en de duivel als katten op aarde Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Animatieserie met Tom Ellis als God in het lijf van een kat moet het vooral hebben van een hoge grapdichtheid.

Naast de herkenbare esthetiek heeft Exploding Kittens weinig te maken met het gelijknamige populaire kaartspel waarin je moet voorkomen dat je de kaart met het geëxplodeerde katje trekt. De animatieserie is gebaseerd op de webcartoon waaruit ook het spel is voortgekomen. Niettemin komen de serie en de webcartoon uit de koker van Matthew Inman. Voor deze nieuwe Netflix-reeks sloeg hij de handen ineen met scenarist Shane Kosakowski, bekend van You’re the Worst.

Het verhaal is vrij overzichtelijk: God (Tom Ellis) is een arrogante lul die in de hemel per abuis brand sticht. Hij wordt door de engelen gestraft en van een gespierde hunk omgetoverd tot een koddig katje, waarna hij naar de aarde wordt gekatapulteerd om het gebed van een Amerikaanse familie te beantwoorden. God moet weer eens mensen gaan helpen in plaats van te flierefluiten. Zodoende komt God, of Godkat, terecht bij Greta Higgins (Ally Maki) en haar man en kinderen. En aan het einde van de aflevering ontdekt hij dat Beelzebub (Sasheer Zamata), of Duivelkat, ook naar de aarde is gestuurd. Zij gaat het hem lastig maken, maar blijkt niet per se erg behendig in het lijf van een poes.

© Netflix

Exploding Kittens moet het vooral hebben van een hoge grapdichtheid. ‘Unicorns zijn pony’s met erecties in hun gezicht’ en ‘voor het overleven na een vliegtuigongeluk heeft de mensheid een oplossing die rijmt op bannibalisme’, zegt Godkat op een gegeven moment. Ellis acteert dat cynisme uitstekend, maar het werkt nog niet érg aanstekelijk. Misschien wel omdat veel van dit soort animatieseries het moeten hebben van zo’n cynische knipoog. Wel geestig is, zie in dat kader ook Rick and Morty, dat de boel in Exploding Kittens in groteske zin soms flink in de soep loopt. Dat doet dan wel weer denken aan het kaartenspel, dat bij de speler tot een behoorlijk maar prettig gevoel van onrust kan leiden.