Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Outlander

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams (vrijdag 14/06, Netflix) Fantasyserie van de Indonesische schrijver-regisseur Joko Anwar, met surrealistische verhalen over doodnormale mensen die in aanraking komen met mysterieuze bovennatuurlijke verschijnselen.

Maharaj (vrijdag 14/06, Netflix) Op feiten gebaseerde historische dramafilm uit India. Een dappere journalist stelt een onderzoek in naar een mogelijk gevaarlijke spirituele leider. De man heeft heel veel invloed op zijn volgers, die blindelings achter hem aan lopen.

Miss Night and Day (zaterdag 15/06, Netflix) Komische misdaadserie over een vrouw die op magische wijze dan weer een twintiger en dan weer een vijftiger is. Ze loopt stage bij het Openbaar Ministerie en moet navigeren tussen twee generaties en een keiharde baas.

No Side Manager (zaterdag 15/06, Netflix) Japanse dramaserie gebaseerd op een boek, over een man die na een demotie naar een afgelegen fabriek wordt gestuurd. Hij krijgt vervolgens ook de leiding over het verguisde rugbyteam van het bedrijf en zint op een comeback.

Fatal Attraction (zaterdag 15/06, Netflix) Psychologische thrillerfilm uit de jaren tachtig, waarin de getrouwde Dan (Michael Douglas) zich laat verleiden tot een one-night-stand met Alex (Glenn Close), die hem na afloop op verontrustende manieren begint te stalken.

The Fault in Our Stars (zaterdag 15/06, Netflix) Romantische coming-of-age-film waarin een jonge kankerpatiënt (Shailene Woodley) door haar ouders verplicht wordt een praatgroep te bezoeken, waar ze iemand (Ansel Elgort) ontmoet met ook een passie voor boeken.

Get Out (zondag 16/06, Netflix) Horrorfilm uit 2017 over een twintiger (Daniel Kaluuya) die ontdekt dat er iets niet helemaal in de haak is met de familie van zijn nieuwe vriendin (Allison Williams). Regisseur Jordan Peele (Key & Peele) won een Oscar voor zijn scenario.

Boy Erased (zondag 16/06, Netflix) Biografische dramafilm uit 2016 over een jongen (Lucas Hedges) die door zijn ouders (Nicole Kidman en Russell Crowe) verplicht deel moet nemen aan conversietherapie. Schrijver-regisseur Joel Edgerton is zelf te zien in een bijrol.

Mom and Dad (zondag 16/06, Netflix) Zwarte horrorkomedie uit 2017 waarin ouders plots op onverklaarbare wijze veranderen in gewelddadige moordmachines die hun eigen kinderen om het leven willen brengen. De hoofdrollen zijn voor Nicolas Cage en Selma Blair.

Jason Bourne (zondag 16/06, Netflix) Spionagefilm uit 2016 waarin ex-spion Jason Bourne (Matt Damon) het mysterie rond zijn vader moet ontrafelen, terwijl hij achterna wordt gezeten door de grote CIA-baas (Tommy Lee Jones) en een security-expert (Alicia Vikander).

Na het weekend...

Agents of Mystery (dinsdag 18/06, Netflix) Realityserie uit Zuid-Korea over zes op elkaar ingespeelde ‘mystery agents’. Deze deelnemers hebben zes uur de tijd om ‘bovennatuurlijke’ mysteries op te lossen en moeten daarbij vertrouwen op hun intelligentie en teamwork.

Outstanding: A Comedy Revolution (dinsdag 18/06, Netflix) Documentaire waarin de rol en de geschiedenis van de LHBTQIA+-gemeenschap binnen de komediewereld centraal staat. Met bijdragen van onder anderen Sandra Bernhard, Rosie O’Donnell en Wanda Sykes.

Outlander S07 (woensdag 19/06, Netflix) Historisch drama over de relatie tussen de Schotse vrijheidsstrijder Jamie (Sam Heughan) en tijdreiziger Claire (Caitríona Balfe). Het gaat om de eerste acht afleveringen van het in tweeën gesplitste zevende seizoen. Lees de recensie.

Spadek (woensdag 19/06, Netflix) Komische film uit Polen waarin een rijke man voor na zijn overlijden een plan heeft opgezet: zijn van hem vervreemde familie moet in zijn landhuis ingewikkelde puzzels zien op te lossen, om kans te maken op een deel van zijn fortuin.

Black Barbie (woensdag 19/06, Netflix) Documentairefilm van producent Shonda Rhimes over drie zwarte vrouwen die ooit werkzaam waren bij de speelgoedgigant Mattel en daar aan het begin van de jaren tachtig verantwoordelijk waren voor de eerste zwarte barbiepop.

Love Is Blind: Brazil S04 (woensdag 19/06, Netflix) Braziliaanse versie van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

Kota Factory S03 (donderdag 20/06, Netflix) Komisch drama uit India over een centrum waar scholieren uit het hele land zich kunnen voorbereiden op toelatingsexamens. De serie volgt de perikelen van een jonge student en een aantal van zijn vrienden op de campus.

The Accidental Twins (donderdag 20/06, Netflix) Documentaire waarin een Colombiaanse man denkt zijn dubbelganger gevonden te hebben. Het blijkt echter te gaan om zijn identieke tweelingbroer: een van hen werd ooit in het ziekenhuis verwisseld met een andere baby.