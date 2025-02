Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Alles over tv, series, films en podcasts

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Monk (vrijdag 15/03, Netflix) Komische misdaadserie over de excentrieke (privé)detective Adrian Monk (Tony Shalhoub), die een obsessieve-compulsieve stoornis heeft en tevens lijdt aan verschillende fobieën. Alle acht seizoenen verschijnen. Lees hier meer.

Iron Reign (vrijdag 15/03, Netflix) Misdaadserie die zich afspeelt in en rond de haven van Barcelona, waar Joaquin Manchado (Eduard Fernández) met zijn criminele familie de dienst uitmaakt, maar dan een enorme lading cocaïne kwijtraakt. Lees de recensie.

Chicken Nugget (vrijdag 15/03, Netflix) Absurde komedieserie uit Zuid-Korea waarin een vrouw in een vreemde machine stapt die haar verandert in een kipnugget. Haar vader en haar bewonderaar beginnen een bizarre zoektocht om haar weer terug te brengen.

Irish Wish (vrijdag 15/03, Netflix) Romantische komediefilm met Lindsay Lohan als een vrouw die met lede ogen aanziet hoe haar beste vriendin in Ierland trouwt met de liefde van haar leven. Ze doet een wens en dat heeft onverwachte gevolgen. Lees de recensie.

Murder Mubarak (vrijdag 15/03, Netflix) Misdaadfilm uit India over een sportschool in Delhi waar een fitnesstrainer vermoord wordt aangetroffen. Een sluwe rechercheur moet de geheimen van de ultrarijke leden zien te ontrafelen om de dader te vinden.

The Outreau Case: A French Nightmare (vrijdag 15/03, Netflix) Documentaireserie over een van de grootste rechterlijke dwalingen in Frankrijk, waarbij destijds verschillende mensen ten onrechte werden beschuldigd van deelname aan een pedofielennetwerk. Lees de recensie.

Bohemian Rhapsody (vrijdag 15/03, Netflix) Biografische dramafilm over de hoogte- en dieptepunten van de Britse rockband Queen, eindigend met hun optreden op Live Aid. Rami Malek won een Oscar voor zijn performance als leadzanger Freddie Mercury.

Ford v. Ferrari (vrijdag 15/03, Netflix) Biografische dramafilm over coureur Ken Miles (Christian Bale) en ingenieur Carroll Shelby (Matt Damon), die in 1966 de opdracht krijgen om een Ford-raceauto te ontwerpen die zich op de baan kan meten met Ferrari.

Below Deck S07 (vrijdag 15/03, Netflix) Realityshow over het reilen en zeilen aan boord van een cruiseschip. De reis op zee wordt voor de bemanning uitdagend gemaakt door romances op de werkvloer, gasten met hoge eisen en andersoortige dramatische perikelen.

Na het weekend...

Young Royals S03 (maandag 18/03, Netflix) Zweedse dramaserie over een jonge prins die in opspraak raakt en door de koninklijke familie naar een kostschool wordt gestuurd, waar hij vervolgens veel over zichzelf leert. Vandaag verschijnt de finale van de serie.

Young Royals Forever (maandag 18/03, Netflix) Tegelijk met de release van de finale van de serie verschijnt er ook een documentaire over de totstandkoming van Young Royals, met daarin tekst en uitleg van de makers van het Zweedse coming-of-age-drama.

Forever Queens S02 (dinsdag 19/03, Netflix) Tweede reeks van de Mexicaanse realityserie over de zeer hectische levens van showbusiness-iconen Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel en Lorena Herrera, die zichzelf weer proberen opnieuw uit te vinden.

Physical: 100 S02 (dinsdag 19/03, Netflix) Tweede seizoen van de Koreaanse realityshow waarin honderden deelnemers die in topconditie zijn het tegen elkaar opnemen en een serie erg zware fysieke beproevingen moeten doorstaan om een geldprijs te winnen.

Homicide New York (woensdag 20/03, Netflix) Documentaireserie van tv-producent Dick Wolf (Law & Order), met terugblikken op zaken uit de (recente) geschiedenis van de politie in New York, met toelichting van agenten die eraan werkten. Bekijk de trailer.