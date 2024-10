Onopgelost: trailer voor Videoland-serie met Georgina Verbaan

Na vorige week De F*ckulteit onthulde Videoland vandaag de datum en trailer van Onopgelost: de nieuwe misdaadserie is vanaf vrijdag 13 december bij de vod-dienst te zien. Georgina Verbaan (Klem) geeft in de Nederlands-Belgische productie gestalte aan een personage dat enigszins doet denken aan die van Viola Davis in How to Get Away With Murder. De serie volgt Mia van der Linden (Verbaan), een professor in de criminologie die via een pittig eliminatieproces een kleine groep studenten uitkiest om cold cases op te lossen: de stille Ninthe (Marie-Mae van Zuilen), de knappe Jochem (Maksim Stojanac), de bitchy Vera (Veerle Dejaeger), de nuchtere Charlie (Thorn de Vries) en Melvin (Xavier Molijn), die een fotografisch geheugen heeft, worden door haar uitgedaagd om met oud bewijsmateriaal een nieuwe ingang in de zaken te vinden. Als Mia van hogerhand wordt verboden de zaak van het overleden jongetje Kevin Metsers uit 1993 aan te nemen, moet het team buiten de wet treden om de daders te vinden.