De F*ckulteit: trailer voor psychologische dramaserie van Videoland

Begin volgend jaar verschijnt de serie De F*ckulteit bij Videoland en vandaag werden alvast de eerste beelden vrijgegeven. Het verhaal draait om Anouk, die wanneer ze het partnertraject van haar advocatenkantoor ingaat geconfronteerd wordt met haar verleden. Een zeer persoonlijke boodschap van haar oude hoogleraar en - ex-minnaar - Patrick Hartman zet haar wereld flink op zijn kop. Ondertussen stort journalist Max Klepper zich op een artikel over grensoverschrijdend gedrag aan Anouks oude rechtenfaculteit. Hartman ligt onder vuur, maar ondanks zijn reputatie blijft de juridische wereld achter hem staan. Anouk wordt gedwongen haar relatie met Hartman onder de loep te nemen: was het echt liefde, of werd ze misleid? In de cast zien we onder meer Julia Akkermans, Fedja van Huêt, Stephanie van Eer, Hajo Bruins, Roeland Fernhout, Mingus Dagelet, Anniek Pheifer en Nazmiye Oral. De tv-serie werd geschreven door Dorien Goertzen (Nieuwe buren), Jop Esmeijer (Eén grote familie) en Aliefka Bijlsma (Swanenburg).