No Good Deed: eerste blik op Netflix-serie met Lisa Kudrow en Ray Romano

Door middel van een eerste teaser onthulde Netflix de cast en datum van het tragikomische No Good Deed: de serie is vanaf donderdag 12 december te streamen. No Good Deed werd bedacht door Liz Feldman, die eerder Dead to Me maakte voor Netflix. Feldman herenigde voor de serie met Dead to Me-actrice Linda Cardellini, terwijl de cast verder nog bestaat uit Lisa Kudrow (Friends), Ray Romano (Everybody Loves Raymond), Abbi Jacobson (Broad City), Denis Leary (Rescue Me), Poppy Liu (Hacks), Luke Wilson (Old School), Teyonah Parris (WandaVision) en O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale). No Good Deed volgt het echtpaar Lydia (Kudrow) en Paul (Ray Romano), die nadat de kinderen uit huis zijn hun oude Spaanse villa in L.A. willen verkopen. Er blijken heel veel mensen geïnteresseerd te zijn - die allemaal denken dat de aankoop hun problemen op zal lossen - waarna de duistere en gevaarlijke geheimen die rond het huis hangen naar buiten dreigen te komen en Lydia en Paul zich realiseren dat ze hun verleden onder ogen moeten komen.