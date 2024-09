Nieuwe films op Netflix: Tár, Pearl en Final Destination

Uiterst vermakelijke (psychologische) horror die zich dankzij een originele visie van maker Ti West (coscenarist, regisseur, producent en editor) weet te onderscheiden van de gemiddelde griezelfilm. De thriller is een prequel op zijn eerder verschenen X en vertelt de oorsprong van seriemoordenaar Pearl (Mia Goth, die ook haar debuut maakt als scenarist). Als twintiger woont ze in 1918 samen met haar gemene moeder en zieke vader op een boerderij, terwijl ze droomt van een carrière in de showbusiness. Haar tomeloze ambitie versterkt vervolgens haar toch al verontrustende gedrag. Goth is erg effectief in de rol: dankzij het spel van de actrice blijf je altijd wel sympathie houden voor haar personage, ook al doet ze vreselijke dingen. In tegenstelling tot X is Pearl daarbij wat kleurrijker, geïnspireerd door de allereerste technicolor films. Dit jaar verscheen ook een derde deel getiteld MaXXXine, een sequel waarin Goth te zien als als Pearls 'spiegelpersonage'.