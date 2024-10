Nieuwe films op Netflix: Scream, Hard Target en Dunkirk Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Met deze week: de jacht op Van Damme, een zelfbewuste slasher-film en een evacuatie bij Duinkerke.

Hard Target (1993)

Acteurs: Jean-Claude van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler

Regie: John Woo

Wat betreft John Woo's Engelstalige werk is Hard Target - wanneer het puur om de actie gaat - waarschijnlijk de film die het dichtst tegen zijn Hong Kong-klassiekers (The Killer, Hard Boiled) aan schuurt. De regisseur die in eigen land een pionier was binnen een nieuw subgenre (vaak heroic bloodshed, oftewel heroïsch bloedvergieten, genoemd) maakte zijn Amerikaanse debuut met een stoïcijnse Jean-Claude van Damme in de hoofdrol, maar de show wordt gestolen door de eigenlijk veel vermakelijkere bad guys, gespeeld door Lance Henriksen (Aliens) en Arnold Vosloo (The Mummy). De plot van Hard Target is in feite een niet al te originele rip-off van The Most Dangerous Game - rijke mensen betalen veel geld om te mogen jagen op daklozen - maar qua actie gaat Woo in het laatste deel van de film weer helemaal los, inclusief Van Damme die een ratelslang knock-out slaat (!) en een uiterst gewelddadig kogelballet op een Mardi Gras-kerkhof.

Scream (1996)

Acteurs: Neve Campbell, Skeet Ulrich, Courteney Cox

Regie: Wes Craven

Regisseur Wes Craven (The Last House on the Left) veranderde tijdens zijn carrière niet één maar twee keer het horrorlandschap: in de jaren tachtig liet hij met A Nightmare on Elm Street een frisse wind waaien door het ingedutte slasher-genre en in de jaren negentig kwam hij met Scream, dat zich heel slim afspeelde in een wereld waarin de jongeren die door de moordenaar gestalkt worden zelf ook bekend zijn met (de regels van) horrorfilms. Neve Campbell (tevens op Netflix te zien in The Lincoln Lawyer) speelt 'final girl' Sydney Prescott, die gebukt gaat onder de moord op haar moeder terwijl een gemaskerde killer lokale tieners om het leven begint te brengen. De man die ze ooit zelf aanwees als de moordenaar van haar moeder zit inmiddels achter tralies, maar nieuwsreporter Gale Weathers (een heerlijk bitchy Courteney Cox) denkt dat ze de verkeerde te pakken hebben. Ook het script voor het vervolg, eveneens te zien op Netflix, heeft een hele aardige invalshoek waarbij de conventies van horrorsequels op de hak worden genomen.

Dunkirk (2017)

Acteurs: Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy

Regie: Christopher Nolan

