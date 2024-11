Nieuwe films op Netflix: Ready or Not, Blue Beetle en The Hunt Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Fox Searchlight Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Deze week: een Latijns-Amerikaanse superheld en dodelijke spelletjes met Samara Weaving en Betty Gilpin.

Blue Beetle (2023)

Acteurs: Xolo Maridueña, Adriana Barraza, Damián Alcázar

Regie: Ángel Manuel Soto

© Warner Bros. Pictures / DC Comics

Na vorige week Aquaman leende HBO Max deze week opnieuw één van de superhelden uit hun DC Comics-bewerkingen uit aan concurrent Netflix. En de desbetreffende held wordt gespeeld door Xolo Maridueña, die nu tevens weer op Netflix te zien is als de goedhartige Miguel Diaz in nieuwe afleveringen van Cobra Kai. In Blue Beetle komt de net afgestudeerde Jaime Reyes (Maridueña) via zijn zus in het bezit van een scarabee die hem voorziet van uitwendige bepantsering. Een rijke CEO (Susan Sarandon) wil de krachten van het artefact echter gebruiken voor haar wapen divisie. Het redelijk familievriendelijke Blue Beetle was, nadat Spider-Man: Into the Spider-Verse het al eens eerder deed in animatievorm, de eerste live-action-film met een Latijns-Amerikaanse superheld in de hoofdrol. De fijne dynamiek tussen Jamie en de rest van zijn familieleden is dan ook het meest onderscheidende aspect van deze verder weinig verrassende stripverfilming.

Ready or Not (2019)

Acteurs: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien

Regie: Tyler Gillett en Matt Bettinelli-Olpin

© Fox Searchlight Pictures

De Australische actrice Samara Weaving (ze is familie van Hugo Weaving, maar je zou haar waarschijnlijk eerder aanzien voor het jongere zusje van Margot Robbie) was met rollen in Ash vs. Evil Dead en The Babysitter al geen onbekende binnen het horrorgenre, maar met Ready or Not vestigde ze in 2019 definitief haar naam als uiterst capabele 'scream queen'. Ze geeft in de film gestalte aan de in eerste instantie erg naïeve bruid Grace, die op haar huwelijksdag ontdekt dat haar kersverse en schatrijke schoonfamilie (met Andie MacDowell als haar schoonmoeder) een dodelijk spelletje (denk aan verstoppertje maar dan wel in combinatie met The Most Dangerous Game) met haar wil spelen. Met Ready or Not injecteerde het regisseursduo Tyler Gillett en Matt Bettinelli-Olpin (Devil's Due) voor het eerst de nodige (inktzwarte) humor in één van hun films. En met succes: ze mochten daarna de Scream-franchise overnemen van wijlen Wes Craven.

The Hunt (2020)

Acteurs: Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts

Regie: Craig Zobel

© Universal Pictures / Blumhouse Productions