Nieuwe films op Netflix: Kingsman, Get Carter en Scary Movie

Het 'zoveel mogelijk grappen per minuut' parodie-genre dat ooit groot werd gemaakt door Mel Brooks (Young Frankenstein, Spaceballs) en David Zucker (Airplane!, Hot Shots!) beleefde na de eeuwwisseling weer een kleine opleving dankzij In Living Color-bedenker Keenen Ivory Wayans, die eerder al Boyz n the Hood en aanverwante films op de hak had genomen. In het compleet schaamteloze Scary Movie haalde Wayans slasherfilms als Scream en I Know What You did Last Summer door de mangel, waarna in het tweede deel The Haunting eraan moest geloven. Beide films worden gekenmerkt door de ranzige humor en gross out comedy, terwijl het door Zucker gemaakte derde deel (de drie films worden gedragen door een heerlijk deadpan acterende Anna Faris) wat braver is. Anno nu wordt vooral het misdaadgenre nog gepersifleerd (zie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window en Only Murders in the Building) .