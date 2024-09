Nieuwe films op Netflix: John Wick 3, Land of Bad en Coco Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© The Avenue Film

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: John Wick op de vlucht, Russell Crowe als eye in the sky en een muzikale (en Mexicaanse) Pixar-film.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

Acteurs: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

Regie: Chad Stahelski

© Lionsgate / Summit Entertainment

Wat in 2004 begon als een door twee stuntmannen geregisseerde actiefilm waar niemand echt iets van verwachtte, was met verschijning van het derde deel uitgegroeid tot een voor filmstudio Lionsgate enorm lucratieve franchise. De opening van John Wick: Chapter 3 – Parabellum pakt de draad direct na het tweede deel weer op: het door Keanu Reeves gespeelde titelpersonage baant zich, met een klein leger van killers achter zich aan, een weg door New York en probeert zich als 'excommunicado' te verzekeren van een veilige doortocht naar Marokko. Deel drie diept de wereld - en de regels - van het vreemde netwerk van professionele huurmoordenaars verder uit en voegt tevens Halle Berry (die onlangs opnieuw haar actie-skills liet zien in de Netflix-film The Union) toe aan de cast. Of Reeves zelf nog ooit terug zal keren als John Wick is onduidelijk, maar er zijn wel een aantal spin-off's in de maak, waarvan The Continental al zien is bij Amazon Prime Video.

Land of Bad (2024)

Acteurs: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth

Regie: William Eubank

© The Avenue Film

Na Body of Lies speelde Russell Crowe eerder dit jaar opnieuw iemand die het hoofdpersonage vanuit de lucht met een drone in de gaten houdt, maar in Land of Bad heeft hij als legerkapitein Eddie 'Reaper' Grimm ook de mogelijkheid om zijn machine met grof geweld in te laten grijpen. En dat is hard nodig wanneer een reddingsoperatie in de Filipijnen compleet uit de hand loopt. Liam Hemsworth is in de film te zien als een onervaren militair die met zijn unit door terroristen onder vuur wordt genomen en de enige overlevende lijkt te zijn. En dus moet hij zo snel mogelijk bij een geschikt extractiepunt terecht zien te komen, terwijl Grimm hem met de nodige hulp van bovenaf in leven probeert te houden. Land of Bad zit als survivalthriller qua niveau waarschijnlijk ergens tussen Behind Enemy Lines en Lone Survivor in. Voor nog meer militaire heldendaden kun je op Veronica kijken naar SEAL Team, waarvan komende zondag een nieuw seizoen van start gaat.

Coco (2017)

Acteurs: Anthony Gonzales, Gael García Bernal, Benjamin Bratt

Regie: Lee Unkrich en Adrian Molina

© Disney / Pixar