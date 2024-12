Nieuwe films op Netflix: Bad Boys: Ride or Die, The Mountain Between Us en Definitely, Maybe Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

© Sony Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: how Ryan Reynolds met your mother, bad boys op de vlucht en overleven in de sneeuw met Idris Elba.

Definitely, Maybe (2008)

Acteurs: Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Rachel Weisz

Regie: Adam Brooks

© Universal Pictures

Goed gecaste romantische komediefilm van de producenten van Notting Hill en Love Actually, waarin Ryan Reynolds, in één van zijn eerste hoofdrollen, het voor hem kenmerkende sarcasme op een iets lager pitje zet. De insteek die schrijver en regisseur Adam Brooks hier gebruikt is in feite geleend van How I Met Your Mother: zorgzame vader Will Hayes (Reynolds) staat op het punt te scheiden van zijn vrouw, waarna zijn dochtertje Maya (Abigail Breslin, net zo schattig als dat ze was in Little Miss Sunshine twee jaar eerder) wil weten hoe haar vader en moeder ooit bij elkaar kwamen. Tijdens het vertellen van het verhaal, waarin Will opzettelijk de namen van de vrouwen in zijn leven heeft veranderd, zien we Isla Fisher, Elizabeth Banks en Rachel Weisz als mogelijke moeders en moet Maya achterhalen wie het uiteindelijk werd. Een van de bijrollen in de film is voor Kevin Kline, die eerder ook te zien was in het door Brooks geschreven French Kiss (1995).

Bad Boys: Ride or Die (2024)

Acteurs: Will Smith, Martin Lawrence, Rhea Seehorn

Regie: Adil & Bilall

© Sony Pictures

Luid en chaotisch vierde deel in de Bad Boys-serie, wederom afkomstig van het Belgische duo Adil & Bilall (Grond), die met ingang van het derde deel het stokje overnamen van Michael Bay. In dit deel moeten boezemvrienden en Miami PD-agenten Mike Lowery (Will Smith) en Marcus Burnett (Martin Lawrence) de naam van hun voormalige politiebaas (Joe Pantoliano) zuiveren, nadat deze postuum gelinkt wordt aan grootschalige corruptie. Niet veel later is het duo echter zelf op de vlucht voor de lange arm van de wet. Bad Boys: Ride of Die is wellicht te genieten voor alle fans die de vorige film nog te pruimen vonden, maar de reeks krijgt nu met elke sequel een hoger Fast & Furious-gehalte, mede dankzij de inmiddels steeds voller rakende cast. Wel is het leuk om Rhea Seehorn (de actrice uit Better Call Saul werkt nu aan de nieuwe tv-serie van Vince Gilligan) een keer in een speelfilm te zien, hoewel haar personage verder niet heel veel om het lijf heeft.

The Mountain Between Us (2017)

Acteurs: Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges

Regie: Hany Abu-Assad

© 20th Century Fox