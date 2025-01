Nieuwe films op Netflix: Back to the Future, Scent of a Woman en The Score

Weinig verrassende maar ambachtelijk gemaakte heistfilm, waarin Robert De Niro (binnenkort te zien in de Netflix-serie Zero Day ) en Marlon Brando voor het eerst het scherm deelden, nadat ze in de jaren zeventig beiden een Oscar wonnen voor hun vertolking van godfather Vito Corleone (Brando voor het eerste deel en De Niro voor het tweede deel). Het verhaal volgt een aan zijn 'pensioen' denkende kluizenkraker (De Niro) die een laatste klus van zijn opdrachtgever (Brando) eerst nog naast zich neerlegt, maar zich toch over laat halen door een jonge en ambitieuze dief (Edward Norton). Het plan is om een scepter te stelen uit de zwaarbewaakte opslag van de Canadese douane, waar Nortons personage het vertrouwen van het personeel al heeft gewonnen door zich voor te doen als een verstandelijk gehandicapte conciërge. The Score zou de laatste film zijn van Brando, die tijdens de opnamen op gespannen voet leefde met regisseur Frank Oz.

Klassieker van regisseur Robert Zemeckis (Forrest Gump) en scenarist Bob Gale, naar een idee van Gale, die zich bij het doorspitten van een oud fotojaarboek afvroeg of hij en zijn vader vrienden zouden zijn geweest als ze bij elkaar op school hadden gezeten. Samen met Zemeckis bouwde hij dat concept uit tot een verhaal over een tiener die terug in de tijd reist naar de jaren vijftig en daar per ongeluk de relatie tussen zijn toekomstige vader en moeder verstoort. Disney durfde de film destijds niet te maken: tijdreiziger Marty McFly (Michael J. Fox) moet in de jaren vijftig namelijk verschillende keren seksuele avances van zijn (toekomstige) moeder afslaan. Daarna werd het project, met hulp van Steven Spielberg, ondergebracht bij Universal en de rest is (pun intended) geschiedenis. Ook de sequels staan nu op Netflix en zijn de moeite waard, waarbij de cast in deel drie werd uitgebreid met Mary Steenburgen als de love interest van Emmett 'Doc' Brown.

Met glansrollen in onder meer The Godfather en Dog Day Afternoon had Al Pacino in de jaren zeventig natuurlijk al een Oscar moeten winnen, maar hij mocht zijn eerste en tot nu toe enige beeldje pas in de jaren negentig in ontvangst nemen voor zijn rol als blinde oorlogsveteraan Frank Slade in Scent of a Woman. Het drama volgt de jonge student Charlie (Chris O'Donnell), die een bijbaantje aanneemt om in het weekend voor de verbitterde Slade te gaan zorgen. Tijdens een onverwacht tripje naar New York groeien de twee dichter naar elkaar toe. De film duurt wat te lang, maar Pacino is zowel theatraal (Whoo-hah!) als ontroerend en mag aan het einde een voor hem kenmerkende speech (zie ook Any Given Sunday en The Devil's Advocate) afleveren. Scent of a Woman werd gemaakt door Martin Brest (Beverly Hills Cop) die na het geflopte Gigli (waarin Pacino een cameo had) helaas nergens meer aan de bak kwam en stopte als regisseur.