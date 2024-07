Nemesis: Lies Visschedijk en Romana Vrede te zien in thrillerserie van Disney+

Disney+ komt dit najaar met een Nederlandse original serie getiteld Nemesis. Het drama heeft rollen voor onder meer Lies Visschedijk (Soof), Peter Blok (Anoniem), Romana Vrede (Santos), Jade Olieberg (Ares), Bram Suijker (Vliegende Hollanders), Chris Peters (De Poli) en Florian Regtien (Skam NL). Nemesis is een thriller over financiële misdaad en volgt Sylvia van Maele (Visschedijk), officier van justitie in Den Haag, en Lars van Deurnen (Vrede), rechercheur bij de FIOD, die tijdens hun werk geconfronteerd worden met een meedogenloze elite die ten koste van alles haar rijkdom en macht wil beschermen. De reeks is een televisiebewerking van de roman van Simon de Waal (Sleepers, Het Gouden Uur) en werd ontwikkeld door Willem Bosch (Nood, Penoza, Baantjer het begin), die tevens een aantal afleveringen regisseert. De serie wordt geproduceerd door Sander van Meurs en Pieter Kuijpers, bekend van onder meer Van God Los en The Spectacular.