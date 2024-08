My Life with The Walter Boys: opnamen van tweede seizoen van start gegaan

De opnamen van het tweede seizoen van My Life with The Walter Boys zijn van start gegaan in Calgary, Canada. Melanie Halsall keert terug als showrunner en wordt dit seizoen ondersteund door producent Becky Hartman Edwards (Firefly Lane, The Bold Type). My Life with the Walter Boys volt de 15-jarige Jackie Howard (Nikki Rodriguez), die na de dood van haar ouders komt te wonen bij de familie van een vriendin van haar moeder op het platteland van Colorado. Daar krijgt ze gevoelens voor twee jonge broers uit het grote gezin. De tv-reeks werd gebaseerd op een boek van Ali Novak, maar voor het vervolg zal Halsall met haar schrijvers een nieuw verhaal bedenken. Novak is bezig met een eigen vervolg in boekvorm, maar liet weten dat haar verhaal niet gebruikt wordt voor het tweede seizoen van de serie. Het eerste seizoen stond acht weken lang in de top tien met best bekeken Netflix-series en werd tien dagen na de release al verlengd.