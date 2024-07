My Life Is Murder S02E01: lekker lichtzinnige televisie

© BBC

Lucy Lawless steelt opnieuw de show als de broodbakkende privédetective met een oog voor detail.

Broodbakken en het oplossen van complexe moordzaken gaan ook in het tweede seizoen van My Life Is Murder behoorlijk goed samen. Oud-rechercheur en privédetective Alexa Crowe (Lucy Lawless) begint haar dag met het bakken van een ambachtelijk brood, verkoopt haar creatie aan bareigenaar Reuben (Joe Naufahu) en krijgt vervolgens een nieuw dossier in haar handen gedrukt door rechercheur Harry Henare (Rawiri Jobe). De eerste aflevering draait om een ogenschijnlijk onschuldige man die tijdens zijn dagelijkse jogronde door een vrouw op klaarlichte dag wordt doodgeschoten. Wanneer Crowe aan haar onderzoek begint, kan ze eerst nog niets wezenlijks vinden.

Ze moet het ook doen zonder haar assistent Madison (Ebony Vagulans). Het tweede deel van My Life Is Murder speelt zich namelijk niet af in Australië, maar in het Nieuw-Zeelandse Auckland, waar Crowe is neergestreken om dichter bij haar broer te kunnen zijn. Haar verhuizing heeft ze echter niet aan Madison doorgegeven. Gelukkig staat Crowe’s loyale secondant al snel voor de deur – ze heeft verlof opgenomen om Crowe weer van dienst te kunnen zijn. Dat gaat vanuit de kant van Lawless’ personage zoals gewoonlijk met een beetje gemor. Maar samen zijn ze sterker en stuiten de twee op een eigenaardige psycholoog.

De plot van de openingsaflevering heeft alle ingrediënten van een whodunit: gezever over landbezit, een narcistische rijkaard en een affaire. De ontknoping oogt overigens nogal knullig, maar dat kan de serie, mede dankzij de chemie tussen Lawless en Vagulans, wel hebben. My Life Is Murder is vooral lichtzinnige televisie over twee vrouwen die het oplossen van moorden zien als een uitdagende puzzel.