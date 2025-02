My Brilliant Friend (De geniale vriendin): seizoen vier start in maart bij de NPO

Het vierde seizoen van het Italiaanse drama My Brilliant Friend (of: De geniale vriendin) komt volgende maand naar de NPO: vanaf 21 maart zie je elke vrijdag een dubbele aflevering op NPO 2 en NPO Start. Verder is de tiendelige reeks vanaf donderdag 13 maart in zijn geheel te zien bij NPO Plus. My Brilliant Friend draait om de levenslange vriendschap tussen twee vrouwen uit Napels, waarbij het verhaal zich inmiddels afspeelt in de jaren tachtig. Aan de start van het vierde seizoen ondervindt Elena (ditmaal gespeeld door Alba Rohrwacher), wiens boek een succes is geworden, echtelijke problemen: ze wil met haar kinderen weer terug naar Napels verhuizen, tot ongenoegen van haar schoonfamilie. In Napels wordt ze ook weer herenigd met haar hartsvriendin Lila (Irene Maiorino). Het vierde seizoen van My Brilliant Friend is tevens het laatste seizoen.