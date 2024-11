My Brilliant Friend (De geniale vriendin): seizoen vier start in december bij Canvas

Het vierde en laatste seizoen van My Brilliant Friend (of: De geniale vriendin) gaat in première op de Belgische televisie: vanaf zondag 1 december zie je elke week een dubbele aflevering van de tiendelige slotreeks bij Canvas. My Brilliant Friend is een tv-bewerking van de boeken van Elena Ferrante, ook bekend van The Lost Daughter en The Lying Life of Adults. Het verhaal draait om de levenslange vriendschap tussen twee vrouwen uit Napels. Het slotseizoen is gebaseerd op het laatste boek uit de reeks (The Story of the Lost Child) en volgt Elena (Alba Rohrwacher) en Lila (Irene Maiorino) aan het einde van de jaren tachtig. Elena straalt na haar tijd in Frankrijk en keert terug naar haar dochters, maar die hebben meer aandacht voor hun grootouders. Ze hoopt ook te herenigen met Nino, maar Lila vertelt haar dat hij nog steeds bij zijn vrouw is. Elena's terugkeer naar Napels zorgt voor een complexe confrontatie met haar verleden.